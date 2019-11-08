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Девушка выпала из окна на Софийской после драки с принявшим наркотики молодым человеком
Сегодня, 10:24
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nastya960

Девушка выпала из окна на Софийской после драки с принявшим наркотики молодым человеком

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Она скончалась в больнице через полтора часа.

В понедельник, 20 апреля, в полицию Фрунзенского района позвонили жители дома на Софийской улице и сообщили о драке соседей. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На место прибыли полицейские, которые нашли в квартире на 5-ом этаже молодого человека в наркотическом опьянении. Он рассказал, что его сожительница выпала из окна после потасовки.

Девушка скончалась в больнице через полтора часа от полученных после падения травм. Молодого человека доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчину избили и выбросили в окно в Новом Девяткино.

Фото: Pixabay

Теги: выпала из окна, софийская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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