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Мужчину избили и выбросили в окно в Новом Девяткино
Сегодня, 11:47
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arteliseev

Мужчину избили и выбросили в окно в Новом Девяткино

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Злоумышленников разыскивает полиция.

В пятницу, 17 апреля, недалеко от одного из домов на Озерной улице обнаружили тело раненного мужчины. Об этом рассказали в пресс службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Жена потерпевшего рассказала, что к ним в квартиру ворвались шестеро неизвестных с битами и ножами. Они вывели ее из комнаты, где  начали избивать ее супруга, которого затем вышвырнули из окна. 

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у него множество переломов, а также проникающие ранения. 

На данный момент полицейские разыскивают преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы писали, что на проспекте Художников четверо грабителей напали на мужчину.

Фото: Pixabay

Теги: избили, мужчина, нападение, окно, тяжелое состояние
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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