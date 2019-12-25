Мужчину избили и выбросили в окно в Новом Девяткино

Злоумышленников разыскивает полиция.

В пятницу, 17 апреля, недалеко от одного из домов на Озерной улице обнаружили тело раненного мужчины. Об этом рассказали в пресс службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Жена потерпевшего рассказала, что к ним в квартиру ворвались шестеро неизвестных с битами и ножами. Они вывели ее из комнаты, где начали избивать ее супруга, которого затем вышвырнули из окна.

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у него множество переломов, а также проникающие ранения.

На данный момент полицейские разыскивают преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что на проспекте Художников четверо грабителей напали на мужчину.

Фото: Pixabay