Рублев заявил, что выложился на максимум в матче против Норри

Спортсмен объяснил, что на турнире все нервничают.

Российский представитель Андрей Рублев заявил, что выложился на максимум в матче четвертого раунда против британского соперника Кэмерона Норри, проводимого в рамка Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке. На текущий момент спортсмен повторил свое лучшее достижение на серии турниров Большого шлема. Игра закончилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Таким образом россиянин вышел в четвертьфинал международного соревнования.

Это было тяжело, особенно учитывая, что мы давно знаем друг друга. В прошлый раз он обыграл меня, поэтому, конечно, я выходил на корт, думая, что мне нужно выложиться на максимум, играть действительно хорошо. Думаю, что сегодня я провел хороший матч. Андрей Рублев, теннисист

Спортсмен добавил, что не исключает того, что британец немного устал, так как в некоторые моменты Норри "помогал ему". При этом Рублев добавил, что на US Open все участники сильно нервничают, напряжены и ждут победы.

Рублев вышел в четвертьфинал US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships