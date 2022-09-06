Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Россияни обыграл на корте британца Норри.

Российский представитель Андрей Рублев победил британского теннисиста Кэмерона Норри и вышел в четвертьфинал US Open (Открытого чемпионата США). Мероприятие проводится в Нью-Йорке. Оно является завершающим для серии турниров Большого шлема в текущем сезоне. Известно, что матч завершился с результатом 6:4, 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 26 минут. Таким образом счет в личных встречах стал 2-1 в пользу россиянина. В общей сложности за игру Рублев отметился 11 эйсами, 4 двойными ошибками, допустил 17 невынужденных ошибок, выиграл 30 мячей и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Следующим оппонентом игрока за выход в полуфинал станет американец Фрэнсис Тиафо.

Напомним, что сейчас Андрею Рублеву 24 года. Теннисист занимает 11-е место в рейтинге лучших теннисистов планеты. Спортсмен является олимпийским чемпионом Игр в Токио в категории микст, а также обладателем Кубка Дэвиса (2021 год) в составе сборной России.

Рублев вышел в четвертый круг US Open.

Фото и видео: US Open Tennis Championships