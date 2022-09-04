Рублев вышел в четвертый круг US Open

Матч с Шаповаловым продолжался более 4 часов.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США.

В матче третьего круга 11-ая ракетка мира сыграл против канадского спортсмена Дениса Шаповалова. Рублев одержал победу со счетом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7). Встреча продолжалась 4 часа 11 минут.

В четвертом круге US Open Рублев встретится с британцем Кэмероном Норри. Матч состоится 5 сентября.

Ранее Ник Кириос рассказал об ожиданиях от матча с Медведевым.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships