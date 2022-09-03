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Ник Кириос рассказал об ожиданиях от матча с Медведевым

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Австралиец заявил, что с удовольствием сыграет с Медведевым.

Австралийский представитель Ник Кириос рассказал об ожиданиях от матча с россиянином Даниилом Медведевым. В рамках пресс-конференции в Нью-Йорке спортсмен заметил, что готов сыграть с первой ракеткой мира за место в в 1/4 финала международного соревнования, которое завершает сезон серии турниров Большого шлема. Он заметил, что на матч с соперником подготовил план, поэтому имеет четкое представление о схеме своей работы. Он будет рад, если у него получится обыграть оппонента на корте.

Мне не стыдно проиграть Медведеву, но я доволен как играю сейчас. У меня есть шанс побороться. Немногие игроки могут сказать это перед матчем с Медведевым на US Open.

Ник Кириос, теннисист

Австралиец заметил, что на Открытом чемпионате США сейчас есть лишь несколько человек, которые играют на более высоком или на таком же высоком уровне, как он. Свой уровень Кириос считает достойным.

Рафаэль Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча на US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships

Теги: us open, даниил медведев, ник кириос, открытый чемпионат сша, турнир большого шлема
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

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