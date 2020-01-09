Испанец рассказал, что думал, что сломал себе нос.

Испанский представитель Рафаэль Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча на US Open (Открытом чемпионате США). Инцидент зафиксирован во время игры второго раунда международного соревнования в Нью-Йорке, которое является завершающем в сезоне серии турниров Большоо шлема. Спортсмен заметил, что шокирован случившемся на корте. Он случайно ударил сам себя по лицу.

Это был просто сильный удар. Сначала я думал, что сломал нос, потому что у меня был шок. Было очень больно и небольшое головокружение. Как будто я немного оторвался от мира. Рафаэль Надаль, теннисист

Напомним, что в четвертом сете испанец пытался достать до мяча, но ракетка ударилась о корт и отскочила прямо ему в нос. В результате теннисисту потребовалось вмешательство медицинского персонала. Врач остановил кровотечение и наложил на нос пациенту пластырь. Испанец заметил, что понимал, что когда вернется в игру, то некоторое время у него будут проблемы. В итоге матч закончился с результатом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.

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Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships