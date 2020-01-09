Испанский представитель Рафаэль Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча на US Open (Открытом чемпионате США). Инцидент зафиксирован во время игры второго раунда международного соревнования в Нью-Йорке, которое является завершающем в сезоне серии турниров Большоо шлема. Спортсмен заметил, что шокирован случившемся на корте. Он случайно ударил сам себя по лицу.
Это был просто сильный удар. Сначала я думал, что сломал нос, потому что у меня был шок. Было очень больно и небольшое головокружение. Как будто я немного оторвался от мира.
Рафаэль Надаль, теннисист
Напомним, что в четвертом сете испанец пытался достать до мяча, но ракетка ударилась о корт и отскочила прямо ему в нос. В результате теннисисту потребовалось вмешательство медицинского персонала. Врач остановил кровотечение и наложил на нос пациенту пластырь. Испанец заметил, что понимал, что когда вернется в игру, то некоторое время у него будут проблемы. В итоге матч закончился с результатом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.
Серена Уильямс ответила на вопрос о завершении карьеры после вылета с US Open.
Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships
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