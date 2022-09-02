Рублев вышел в третий круг US Open

Россияне обыграл на корте китайца Сун Ву.

Российский представитель Андрей Рублев обыграл корейца Квон Сун Ву в матче второго круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема. Международное соревнование проводится в рамках Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Спортсмены провели на корте 1 час и 42 минуты. Встреча завершилась с результатом 6:3, 6:0, 6:4. В третьем раунде оппонентом теннисиста Рублева станет победитель матча. Им может стать Денис Шаповалов из Канады или Роберто Карбальес Баэна из Испании.

Рублев переиграл Джере в первом круге US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships