Рублев переиграл Джере в первом круге US Open

Россиянин выиграл в первом круге у серба.

Российский теннисист Андрей Рублев переиграл сербского оппонента Ласло Джере (Дьере) в первом круге US Open. Таким образом спортсмен прошел во второй круг Открытого чемпионата по теннису США, который проводится в Нью-Йорке. Международное соревнование проводится в рамках турниров серии Большого шлема и является заключительным в сезоне. В стартовой встрече россиянин выиграл с результатом 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4. На корте соперники провели 3 часа 41 минуту.

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Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships