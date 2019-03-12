Рублев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист обыграл Григора Димитрова.

Российский спортсмен Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира, проходящего в американском городе Индиан-Уэллс. Соревнования проводятся в рамках чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов в серии "Мастерс". Игрок обошел на корте в четвертьфинальной схватке болгарского представителя Григора Димитрова. Встреча завершилась с результатом 7:5, 6:2.

Стоит отметить, что в полуфинале россиянин Андрей Рублев встретится с победителем матча между представителем Сербии Миомиром Кецмановичем и американцем Тэйлором Фрицем. Во втором полуфинале сыграют испанцы - Рафаэль Надаль против Карлоса Алькараса.

Напомним, что турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс". Престижнее данного чемпионата только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд в 2022 году составляет более $8,5 млн долларов. В прошлом году победителем турнира стал британец Кэмерон Норри.

Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.

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