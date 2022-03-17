Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Теннисист сыграет с Григором Димитровым.

Российский спортсмен Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс", проходящего на территории американского города Индиан-Уэллс. В матче четвертого круга теннисист обыграл по очкам соперника из Польши по имени Хуберт Хуркач. Мероприятие проводится в рамках турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Игра завершилась с результатом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Рублева.

Следующим соперником Андрея Рублева станет представитель Болгарии Григором Димитровым (играет по 33-й номером посева). Иностранец в основной сетке турнира заменил собой вторую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Напомним, что россиянину Рублеву 24 года. Сейчас теннисист находится на седьмой строчке рейтинга ATP. Молодой человек завоевал десять титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он получил золотую медаль в смешанном разряде.

Медведев проиграл Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Фото и видео: Twitter / Tennis TV