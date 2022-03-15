Медведев проиграл Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин потеряет статус первой ракетки мира.

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл француз Гаэлю Монфису в третьем круге международного турнира в американском городе Индиан-Уэллс. Призовой фонд спортивного соревнования в 2022 году составляет более 8,5 млн долларов. Первая ракетка мира уступила иностранному оппоненту в игре, проводимой в рамках серии "Мастерс". Результат матча составил 6:4, 3:6, 1:6. На корте противники находились 2 часа 6 минут.

В следующем для себя круге Монфис сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, посеянным под 19 номером. Профильный журналист Бен Ротенберг в собственном Twitter-аккаунте написал о том, что Даниил Медведев после этого поражения на следующей неделе уступает первую строчку мирового рейтинга ATP сербскому игроку Новаку Джоковичу. Тот пропускает турнир в Индиан-Уэллсе. Его отрыв от российского теннисиста к текущему моменту составит 55 очков.

Теннисист Новак Джокович будет депортирован из Австралии.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV