Рублев вышел в полуфинал турнира в Бостаде

Теннисти из РФ обыграл серба Джере.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал международного грунтового турнира, проводимого в шведском городе Бостаде. В рамках четвертьфинальной игры теннисист обыграл на поле сербского представителя Ласло Джере. Оппоненты провели на корте 1 час 35 минут. Встреча завершилась с результатом 7:5, 6:4.

Напомним, что общий призовой фонд соревнования в 2022 году превышает 530 тысяч евро. Следующим оппонентом Андрея Рублевва на данном турнире сстанет аргентинский теннисист Себастьян Баэс. Во втором полуфинале встретятся аргентинец Франсиско Черундоло и испанец Пабло Карреньо-Буста.

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV