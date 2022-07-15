Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

Теннисист обыграл Федерико Кориа на корте.

Российский спортсмен Андрей Рублев вышел в четвертьфинал международного грунтового турнира в шведском городе Бостаде, который входит в категорию АТР 250. В рамках игры второго круга на корте теннисист обошел по очкам соперника из Аргентины Федерико Кориа. Матч завершился с результатом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2). На поле оппоненты провели 2 часа 35 минут. Следующим противником Рублева станет сербский представитель Ласло Джере.

Напомним, что общий призовой фонд теннисного турнира в 2022 году превышает 530 тысяч евро.

Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV