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Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

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Теннисист обыграл Федерико Кориа на корте.

Российский спортсмен Андрей Рублев вышел в четвертьфинал международного грунтового турнира в шведском городе Бостаде, который входит в категорию АТР 250. В рамках игры второго круга на корте теннисист обошел по очкам соперника из Аргентины Федерико Кориа. Матч завершился с результатом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2). На поле оппоненты провели 2 часа 35 минут. Следующим противником Рублева станет сербский представитель Ласло Джере.

Напомним, что общий призовой фонд теннисного турнира в 2022 году превышает 530 тысяч евро.

Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV

Теги: андрей рублев, атр, бостад, четвертьфинал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

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