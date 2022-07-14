Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

Во втором круге соревнования россиянин обыграл француза Юго Гастина.

Российский спортсмен Аслан Карацев вышел в четвертьфинал международного турнира, который проводится в шведском городе Бостад. В рамках очередного матча теннисист обыграл на корте французского представителя Юго Гастона.Встреча второго круга завершилась с результатом 6:2, 6:4. Оппоненты провели на поле полтора часа. В 1/4 финала турнира Аслан Карацев выступит против аргентинца Франсиско Черундоло.

Напомним, что турнир входит в список категории АТР 250. Он проводится на грунте. Общий призовой фонд мероприятия в 2022 году составляет 530 тысяч евро. На текущий момент российский теннисист Карацев располагается на рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов на 40 строчке, а Гастон занимает там 58 место.

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Фото и видео: YouTube / Tennis TV