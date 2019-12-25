Рублев обыграл Макдональда и вышел в полуфинал турнира в ATP в Дубае

Следующим соперником россиянина станет поляк Хуркач или итальянец Синнер.

Российский спортсмен Андрей Рублев обыграл американского представителя Маккензи Макдональда в международном соревновании, проводившегося в рамках турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. Матч в четвертьфинале завершился с результатом 2:6, 6:3, 6:1 в пользу 24-летнего теннисиста.

В следующем этапе чемпионата россиянин встретится с победителем матча между Польшей и Италией (Хубертом Хуркачем или Янником Синнером). На турнирах Большого шлема Андрей Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В прошлом году он в составе национальной сборной стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Напомним, что теннисный турнир в Дубае относится к категории ATP 500. Он завершится 26 февраля. Действующим чемпионом пока что считается россиянин Аслан Карацев. Общий призовой фонд в 2022 году составляет почти 2,8 млн долларов.

Медведев вышел в полуфинал турнира в Акапулько.

Фото и видео: Twitter / Tennis TV

