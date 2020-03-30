Медведев вышел в полуфинал турнира в Акапулько

Россиянин обыграл на корте японца Ёсихито Нисиоку.

Российский спортсмен Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в мексиканском городе Акапулько. В четвертьфинальном сражении на международном соревновании от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 26-летний игрок одолел на поле японского представителя Ёсихито Нисиоку. Матч завершился с результатом 6:2, 6:3. Следующим соперником россиянина станет победитель матча между Испанией и США ( рафаэль Надаль или Томми Пол).

Напомним, что с 28 февраля Даниил Медведев займет первое место в рейтинге ATP. Это стало возможным после победы чешского спортсмена Иржи Веселы над сербом Новаком Джоковичем. Теннисисты играли в четвертьфинальном матче на турнире в Дубаи. В настоящее время в активе Медведева записано 13 титулов ATP. В 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата в США.

Действующим чемпионом турнира в Акапулько является немецкий представитель Александр Зверев. С текущего турнира спортсмена сняли с соревнования за агрессию в адрес судьи. Общий призовой фонд мероприятия в 2022 году составляет более $1,6 млн.

Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае.

Фото и видео: Twitter / Tennis TV

