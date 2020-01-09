Россиянин обыграл на корте Пабло Андухара.

Российский спортсмен Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько. Во втором круге чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском городе наш представитель обыграл испанского оппонента. Встреча с Пабло Андухаром закончилась с результатом 6:1, 6:2.

В четвертьфинале международного соревнования Медведев сыграет с японцем Ёсихито Нисиокой. Иностранец в свою очередь во втором круге турнира обыграл американца Тэйлора Фрица со счетом 3:6, 6:4, 6:2.

Напомним, что теннисный турнир в Акапулько относится к категории ATP 500. Мероприятия проводятся на кортах с покрытием "хард". Соревнования завершится 26 февраля. Действующим чемпионом является немец Александр Зверев. В текущем году иностранца сняли с турнира из-за агрессии, направленной в адрес арбитра.Общий призовой фонд чемпионата составляет свыше 1,6 млн долларов.

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Фото и видео: YouTube / Tennis TV

