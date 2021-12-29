Карацев проиграл Бонзи в четвертьфинале турнира в Марселе

Француз встретился в полуфинале турнира с Андреем Рублевым.

Российский спортсмен Аслан Карацев проиграл французскому представителю Бенджамину Бонзи в четвертьфинале турнира в Марселе. Призовой фонд международного соревнования составляет в 2022 году 545 тысяч евро. Матч завершился с результатом 6:1, 6:3 в пользу игрока, посеянного под девятым номером. Оппоненты провели на корте 1 час 15 минут.

Напомним, что на корте в полуфинале турнира соперником Бонзи станет российский теннисист Андрей Рублев.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV

