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Карацев проиграл Бонзи в четвертьфинале турнира в Марселе

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Француз встретился в полуфинале турнира с Андреем Рублевым.

Российский спортсмен Аслан Карацев проиграл французскому представителю Бенджамину Бонзи в четвертьфинале турнира в Марселе. Призовой фонд международного соревнования составляет в 2022 году 545 тысяч евро. Матч завершился с результатом 6:1, 6:3 в пользу игрока, посеянного под девятым номером. Оппоненты провели на корте 1 час 15 минут.

Напомним, что на корте в полуфинале турнира соперником Бонзи станет российский теннисист Андрей Рублев.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV
 

Теги: аслан карацев, марсель, четвертьфинал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Теннис,

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