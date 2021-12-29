Рублев обыграл Пуя в четвертьфинале турнира в Марселе

Новым оппонентом россиянина станет Бенджамин Бонзи.

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл французского спортсмена Люку Пуя в четвертьфинале турнира в Марселе. Призовой фонд международного соревнования в 2022 году составляет 545 тысяч евро. Игра завершилась с результатом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу посеянного под вторым номером россиянина. На корте оппоненты провели й час и 43 минуты.

Напомним, что следующим соперником Андрея Рублева в полуфинале турнира станет еще один француз. Речь идет о Бенджамине Бонзи, посеянном под девтым номером. В собственном четвертьфинале иностранец переиграл на корте россиянина Аслана Карацева.

Ранее Рублев вышел в третий круг турнира в Марселе.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV

