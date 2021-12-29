Рублев вышел в третий круг турнира в Марселе

Россиянин обыграл на корте француза Ришара Гаске.

Российский спортсмен Андрей Рублев вышел в третий круг турнира во французском городе Марсель. Призовой фонд международного соревнования по теннису в 2022 году составляет свыше 545 тысяч евро. В рамках второго этапа турнира представитель РФ одолел на корте местного игрока Ришара Гаске. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут и завершилась с результатом 4:6, 6:3, 7:6 (7:3) в пользу второго номера посева.

Следующим соперником Андрея Рублева станет победитель теннисной схватки, в которой заявлены Люка Пуй (Франция) и Раду Албот (Молдавия).

Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Роттердаме.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV