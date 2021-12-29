Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Роттердаме

Следующим соперником россиянина станет Феликс Оже-Альяссим.

Российский спортсмен Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в нидерландском городе Роттердаме. В четвертьфинальном матче молодой человек обыграл на корте представителя Венгрии Мартона Фучовича. Встреча завершилась с результатом 6:4, 6:3. Следующим противником Рублева станет канадец Феликс Оже-Альяссим. Они сразятся друг с другом 12 февраля.

Напомним, что сейчас россиянину 24 года. Он находится на седьмом месте в мировом рейтинге АТР. Спортсмен завоевал восемь титулов под эгидой организации. На Олимпиаде в Токио Рублев получил золотую медаль, выступая в смешанной паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах серии Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В составе национальной сборной РФ он стал победителем Кубка Дэвиса в прошлом году

Соревнования в Роттердаме относится к категории ATP 500. Турнир проводится на кортах с покрытием "хард". Он завершится 13 февраля. Пока что Андрей Рублев является действующим победителем турнира. Призовой фонд в 2022 году составляет 1 208 315 евро.

Рублев вылетел в третьем круге Australian Open.

Фото: Pixabay.com