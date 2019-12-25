Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

Теннисист обыграл на корте Квон Сун У.

Российский спортсмен Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае. В матче второго круга игрок обошел по очкам южнокорейского представителя Квон Сун У. Встреча завершилась с результатом 4:6, 6:0, 6:3. Мероприятие проводится в рамках международного соревнования от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Следующим оппонентом 24-летнего россиянина станет американец Маккензи Макдональд.

В настоящее время теннисист Андрей Рублев располагается на седьмой строчке мирового рейтинга АТР. Он завоевал девять титулов под эгидой организации. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP. Турнир в ОАЭ относится к категории ATP 500. Он должен завершиться 26 февраля. Действующим чемпионом соревнования является россиянин Аслан Карацев. В 2022 году общий призовой фонд турнира составил около 2,8 млн долларов.

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько.

Фото и видео: Twitter / Tennis TV

