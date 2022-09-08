Рублев уступил Тиафо в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису

Россиянин уступил в Нью-Йорке американцу.

Россиийский представитель Андрей Рублев уступил американцу Фрэнсису Тиафо в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Спортсмен завершил свою работу в рамках последнего в сезоне турнира серии Большого шлема, который проводился в Нью-Йорке. Встреча завершилась с результатом 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4. На корте оппоненты провели 2 часа 36 минут. В текущем матче Андрей Рублев в матче сделал 14 эйсов, совершил одну двойную ошибку и 38 невынужденных, активно выиграл 31 мяч.

По личным встречам счет стал 2-1 в пользу американского теннисиста. Первую победу над Рублевым Фрэнсис Тиафо одержал в третьем круге US Open в 2021 году. Ни Тиафо, ни Рублев ранее не играли в полуфинале турниров Большого шлема. Следующим противником американца станет лидер игры между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

Рублев заявил, что выложился на максимум в матче против Норри.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships

