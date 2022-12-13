Рублев победил Легечку и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Игра закончилась со счетом 6:4, 6:2.

Российский представитель Андрей Рублев обыграл чешского спортсмена Иржи Легечку в матче второго круга международного теннисного турнира серии "Мастерс", проводимого в Индиан-Уэллсе. Общий призовой фонд мероприятия составляет 8,8 млн долларов. Матч завершился на корте с результатом 6:4, 6:2 в пользу россиянина, посеянного под шестым номером. На текущий момент спортсмен является второй ракеткой страны. Противники находились на корте друг против друга 1 час 16 минут. Андрей Рублёв пять раз подал оппоненту навылет, а также не допустил ни одной двойной ошибки. Ему дополнительно удалось реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. На счету чеха - один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Таким образом спортсмен из РФ взял реванш у Легечки за неожиданное поражение в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар). Следующим соперником россиянина Рублёва станет представитель из Франции Уго Умбер, который является на текущий момент 77-ой по счету ракеткой мира.

Рублев стал первым четвертьфиналистом турнира в ОАЭ.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV