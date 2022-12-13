Рублев стал первым четвертьфиналистом турнира в ОАЭ

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.

Российский теннисист Андрей Рублев стал первым четвертьфиналистом турнира ATP 500 в ОАЭ.

Во втором круге соперником шестой ракетки мира был испанец Алехандро Давидович-Фокина. Рублев одержал волевую победу со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (6:3). Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.

В четвертьфинале турнира, проходящего в Дубае, соперником Рублева станет победитель пары Ботик ван де Зандсхулп (Ниделанды) – Микаэль Имер (Швеция).

Ранее мы сообщали, что Медведев стал победителем турнира ATP в Роттердаме.

Видео: YouTube / Tennis TV