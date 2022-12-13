Медведев стал победителем турнира ATP в Роттердаме

Россиянин завоевал первый трофей в нынешнем сезоне.

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира ATP 500 в Роттердаме.

В финальном матче соперником 11-й ракетки мира был итальянец Янник Синнер. Медведев одержал победу со счетом 5:7, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.

Для Медведева этот трофей стал первым в нынешнем сезоне и 16-м на турнирах ATP. Спортсмен вернется в топ-10 рейтинга лучших теннисистов планеты.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в финал турнира в Роттердаме.

Видео: YouTube / Tennis TV