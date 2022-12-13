Медведев вышел в финал турнир в Роттердами

В полуфинале россиянин обыграл Димитрова в двух сетах.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP 500 в Роттердаме.

В полуфинальном матче турнира соперником 11-й ракетки мира был болгарский спортсмен Григор Димитров. Медведев одержал победу со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

В финале турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет сегодня, 19 февраля.

Ранее мы сообщали, что Медведев обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал теннисного турнира в Роттердаме.

Видео: YouTube / Tennis TV