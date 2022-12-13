Медведев обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал теннисного турнира в Роттердаме

Россиянин сыграет далее с Григором Димитровым.

Российский представитель Даниил Медведев заявил, что показал свой лучший игровой уровень на турнире категории ATP 500 в нидерландском городе Роттердаме. В рамках матча 1/4 финала против канадского спортсмена Феликса Оже-Альяссима россиянин смог выиграть с результатом 6:4. Известно, что оппоненты встречались друг с другом на корте уже пятый раз. Стоит уточнить, что последние четыре поединка между противниками закончились лидерством Даниила. На этот раз канадец не смог нарушить эту традицию и в Нидерландах. Медведев уверенно выиграл стартовую партию - 6:2, а во второй смог сделать брейк, который принес победу - 6:4. Следующим противников Медведева за выход в финал теннисного турнира станет болгарский спортсмен Григор Димитров.

Сегодня был мой лучший матч за неделю, но я должен развивать этот уровень. Я доволен своим сегодняшним уровнем, обыграв такого соперника в двух сетах. Даниил Медведев, спортсмен для АТР

Напомним, что общий призовой фонд турнира в Роттердаме в 20223 году превышает 2 миллиона евро. Победитель получит почти 400 тысяч и 500 рейтинговых очков.

Медведев обыграл Давидович-Фокину и вышел во второй круг турнира в Роттердаме.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV