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Медведев обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал теннисного турнира в Роттердаме

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Россиянин сыграет далее с Григором Димитровым.

Российский представитель Даниил Медведев заявил, что показал свой лучший игровой уровень на турнире категории ATP 500 в нидерландском городе Роттердаме. В рамках матча  1/4 финала против канадского спортсмена Феликса Оже-Альяссима россиянин смог выиграть с результатом 6:4. Известно, что оппоненты встречались друг с другом на корте уже пятый раз. Стоит уточнить, что последние четыре поединка между противниками закончились лидерством Даниила. На этот раз канадец не смог нарушить эту традицию и в Нидерландах. Медведев уверенно выиграл стартовую партию - 6:2, а во второй смог сделать брейк, который принес победу - 6:4. Следующим противников Медведева за выход в финал теннисного турнира станет болгарский спортсмен Григор Димитров.

Сегодня был мой лучший матч за неделю, но я должен развивать этот уровень. Я доволен своим сегодняшним уровнем, обыграв такого соперника в двух сетах.

Даниил Медведев, спортсмен для АТР

Напомним, что общий призовой фонд турнира в Роттердаме в 20223 году превышает 2 миллиона евро. Победитель получит почти 400 тысяч и 500 рейтинговых очков.

Медведев обыграл Давидович-Фокину и вышел во второй круг турнира в Роттердаме.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV

Теги: атр, даниил медведев, ниденланды, полуфинал, роттердам
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Теннис,

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