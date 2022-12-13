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Медведев обыграл Давидович-Фокину и вышел во второй круг турнира в Роттердаме

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Игра закончилась со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

Российский спортсмен Даниил Медведев обыграл испанского представителя Алехандро Давидович-Фокину и вышел во второй круг международного теннисного турнира, проводимого в нидерландском городе Роттердаме. Мероприятие организовано в рамках категории ATP 500. Общий призовой фонд на 2023 год составляет более двух миллионов евро. Первая игра для россиянина завершилась с результатом 4:6, 6:2, 6:2. Продолжительность матча  на корте составила 1 час 55 минут. В следующем круге Медведев выступит против лидера встречи между Ботик ван де Зандсхюлпом (Нидерланды) и Кентеном Алисом (Франция).

Медведев обыграл Миллмана и вышел в 3-й круг Australian Open.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV

Теги: второй круг, даниил медведев, роттердам
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Теннис,

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