Рублев не сумел выйти в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Монреале

Россиянин в Канаде проиграл Дэниэлу Эвансу.

Российский представитель Андрей Рублев не сумел выйти в третий круг теннисного турнира от турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в серии "Мастерс", проводимого в канадском городе Монреаль. В рамках игры спортсмен уступил на корте британскому оппоненту Дэниэлу Эвансу. Встреча завершилась с результатом 6:4, 6:4. Следующим противником британца станет американец Тейлор Фриц.

Напомним, что Андрею Рублеву сейчас 24 года. Теннисист занимает восьмое место в рейтинге АТР. Россиянин выиграл 11 титулов под эгидой АТР. В рамках серии Большого шлема ему не удавалось пройти дальше четвертьфинального сражения. В Монреале турнир проводится на покрытии "хард".

Медведев проиграл Кирьосу во втором круге "Мастерса" в Монреале.

Фото и видео: YouTube / Profa online