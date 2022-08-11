Медведев проиграл Кирьосу во втором круге "Мастерса" в Монреале

В следующий этап вышел Ник Кирьоса.

Российский спортсмен Даниил Медведев проиграл во втором круге международного теннисного турнира, проводимого в рамках "Мастерса" в канадском городе Монреаль. Первая ракетна мира не смог обыграть на корте австралийца Ника Кирьоса.Встреча завершилась с результатом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2. Оппоненты провели на корте 1 час 59 минут.

Общий призовой фонд мероприятия в 2022 году превышает 5,9 миллионов долларов. В третьем этапе соревнования австралийский представитель выступит против лидера схватки между соотечественником Алексом де Минауром и болгарином Григором Дмитровым.

Медведев выиграл турнир в Мексике.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV