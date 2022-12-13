Рублев не смог выйти в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Россиянин проиграл британцу Кэмерону Норри.

Российский представитель Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал международного теннисного турнира "Мастерс" в американском городе Индиан-Уэллсе. Общий призовой фонд мероприятия в текущем году составляет 8,8 миллиона долларов. Спортсмен получил шестой номер посева на соревнованиях в США. В четвертом раунде он уступил десятой ракетке турнира, британскому спортсмену Кэмерону Норри с результатом 2:6, 4:6. Матч между оппонентами продолжался 1 час 18 минут. За выход в полуфинал Норри будет сражаться против лидера матча между Фрэнсисом Тиафо, (США) или Алехандро Табило (Чили).

Рублев победил Легечку и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV