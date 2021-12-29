Рубль подорожал на фоне сообщений о возвращении российских войск из Белоруссии

По состоянию на 15:02 мск доллар стоит 75,4 рубля, евро – 85,5 рубля.

Курс рубля во время торгов на Московской бирже вырос на фоне заявления министерства обороны России о выводе войск с территории Белоруссии, где проходили совместные учения "Союзная решимость – 2022".

В ведомстве сообщили, что часть подразделений Южного и Западного военных округов Вооруженных сил России начали возвращаться в гарнизоны. После этих новостей доллар по отношению к рублю упал на 0,43%, до 76,43 руб. Стоимость евро снизилась на 0,32% и составила 86,44 руб.

После полудня курс валют снизился еще больше. По состоянию на 15:02 доллар стоит 75,4 рубля, евро – 85,5 рубля.

Напомним, совместные учения РФ и Белоруссии "Союзная решимость - 2022" проводятся с 10 по 20 февраля. Они являются вторым этапом проверки сил реагирования Союзного государства. Главная цель – отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.

Ранее в российском МИД заявили, что вывод войск в места дислокации не зависит от истерии Запада.

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