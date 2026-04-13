СК возбудил дело о манипулировании рынком акций на Московской бирже

Под подозрение попали три сотрудница компании PFL Advisors.

Уголовное дело о манипулировании рынком российских акций на Московской бирже возбуждено в отношении троих сотрудников компании PFL Advisors. Соответствующее заявление журналистам через видеообращение сделала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. В надзорном ведомстве пояснили, что во время обысков у подозреваемых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, а также ценности на общую сумму, превышающую три миллиона рублей.

Расследуется уголовное дело в отношении организованной группы из компании PFL Advisors, осуществлявшей манипулирование рынком акций на Московской Бирже (части 2 статьи 185.3 УК РФ). Установлены трое лиц, причастных к противоправным действиям. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

