Рубио заявил об оптимизме по поводу урегулирования на Украине

Однако в Госдепе не смогли назвать сроки завершения украинского кризиса.

В Вашингтоне оптимистично настроены в отношении перспективы мирного урегулирования регионального конфликта на Украине, а американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе будет усердно работать над проектом. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио, выступая для местного телеканала CNN.

Мы будем очень упорно работать. В конце концов, у нас тут очень сложные ситуации. Остановить это будет непросто, но я настроен оптимистично в отношении того, что мы будем работать усерднее, чем работала какая-либо из администраций, чтобы положить этому конец/ Марко Рубио, госсекретарь США

Марко Рубио отметил, что освобождение властями России американского гражданина Марка Фогела не связано напрямую с прогрессом в достижении договоренностей с киевским режимом, однако назвал его "хорошим сигналом о желании сотрудничать".

Рубио: Трамп заинтересовался Гренландией из-за стратегии США в Арктике.

Фото: YouTube / CNN