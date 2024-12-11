Рубио: Трамп заинтересовался Гренландией из-за стратегии США в Арктике

В Госдепе США считают, что должны противодействовать Китаю в Арктике.

Интерес президента-республиканца Дональда Трампа к Гренландии связан с важностью арктического региона для мировой торговли и безопасности. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио, выступая на телевизионном шоу местной журналистки Мегин Келли. Иностранный дипломат указал, что таяние льдов открывает доступ к ключевым морским путям, которые Вашингтону "необходимо защищать".

Арктика становится критически важной для судоходства и транспортировки энергоресурсов, которые будут производиться под руководством президента Трампа. Марко Рубио, госсекретарь США

Марко Рубио добавил, что Китай, не имея прямого доступа к Арктике, может попытаться использовать территорию Гренландию как плацдарм для реализации собственных национальных интересов, как это уже ранее "происходило в других регионах". Дипломат из США указал, что Госдеп не может допустить того, чтобы китайские компании создавали там объекты двойного назначения, так как эти объекты в случае прямого противостояния могут использоваться в военных целях.

Украину в результате конфликта отбросило на 100 лет назад, заявил Рубио.

Фото и видео: YouTube / Megyn Kelly