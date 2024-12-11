Марко Рубио считает, что конфликт надо завершить как можно быстрее.

Украина в результате регионального конфликта отброшена на 100 назад. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио, выступая на телевизионном шоу местной журналистки Мегин Келли. Иностранный дипломат призвал закончить кризисную ситуацию. Он также выразил мнение о том, что каждой противостоящей стороне во время мирных переговоров придется чем-то пожертвовать. По словам руководителя внешнеполитического ведомства США, за последние четыре года многие недружественные для Вашингтона страны стали только сильнее, в том числе и Россия. В частности, сейчас Москва контролирует территорию, которой у нее не было в тот момент, когда лидер Белого дома Дональд Трамп покинул свой пост в 2021 году, завершив свой первый президентский срок.

Украина отброшена на 100 лет назад; ее энергосистема уничтожена <...>. А сколько украинцев покинули Украину и теперь живут в других странах? Они, возможно, никогда не вернутся. Марко Рубио, госсекретарь США

Рубио: Трамп не будет считать себя связанным отменой санкций США против Кубы.

Фото и видео: YouTube / Megyn Kelly