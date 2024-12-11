Рубио: Трамп не будет считать себя связанным отменой санкций США против Кубы

Марко Рубио не считает, что Кубу следовало исключать из "черного списка" США.

Избранный лидер Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп не будет считать себя связанным отменой уходящей администрацией при президенте Джо Байдене отменой санкционного давления в отношении Кубы. Соответствующее заявление сделал кандидат на должность руководителя внешнеполитического ведомства сделал в ходе выступления на слушаниях перед членами профильного комитета по иностранным делам в Сенате Конгресса США. Иностранный дипломат ответил на вопрос от сенатора Теда Круза. Он заметил, что республика должна оставаться в черном списке у США. Речь идет о вопросе исключения Гаваны из перечня государств-спонсоров терроризма.

И вчера они отменили санкции в отношении них. Ну, новая администрация не связана этим решением. Тем не менее оно имеется. Марко Рубио, кандидат в госсекретари США

Далее дипломат заметил, что вне всякого сомнения, Куба является страной-спонсором терроризма, так как отвечает всем критериям внесения в перечень. Напомним, что сам Марко Рубио, как и сенатор Тед Круз, имеет кубинские корни.

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Фото и видео: YouTube / NEWS9 Live