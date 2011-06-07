Рубио заявил, что при Трампе у Ирана не будет ядерного оружия

В Госдепе США напомнили о плане по соглашению с Тегераном.

Власти из Вашингтона сообщили о том, что во время нахождения на посту американского президента Дональда Трампа у Ирана не появится ядерное оружие. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Марко Рубио в интервью для местной журналистки Кэтрин Херридж. Запись эфира опубликована в социальных сетях.

Я не думаю, что здесь у кого-то должны быть сомнения. При Дональде Трампе ядерного у Ирана не будет. Марко Рубио, госсекретарь США

Напомним, что 7 февраля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рассказал мировой общественности что с американской администрацией нельзя вести переговоры, так как они однажды уже обманули его страну. Речь идет о ситуации, когда Белый дом заключил ядерную сделку в 2015 году, но не выполнил ее условия, а также не стал отменять антииранские санкции и расторг данный документ в одностороннем порядке в 2018 году. Напомним, что 10 февраля Дональд Трамп выразил мнение о том, что остановить разработку ядерного оружия Тегераном можно либо "с помощью бомб", либо путем подписания ближневосточной страной соглашения. Президент США добавил, что хотел бы заключить с исламской республикой сделку, не прибегая к "бомбардировке".

Рубио сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией.

Фото и видео: YouTube / Focus on Iran