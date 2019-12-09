Рубио сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией

В Госдепе США хотят увидеть от Москвы подтверждения своей готовности урегулировать кризис на Украине.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе в ближайшее время ожидает от Москвы подтверждения серьезности своих намерений по поводу урегулирования регионального конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио, выступая для местного телеканала CBS. Руководитель внешнеполитического ведомства США объяснил зрителям программы, что пока что нельзя говорить о том, что Кремль и Белый дом находятся в процессе урегулирования проблемы. Сейчас оба государства только выразили готовность начать обсуждение дальнейших шагов по прекращению боевых действий на Украине.

Одним телефонным звонком не получится установить мир. Я предполагаю, что будут последующие беседы, чтобы выяснить, как будет выглядеть процесс обсуждения, и тогда, возможно, мы сможем начать делиться более подробной информацией. Марко Рубио, госсекретарь США

Рубио заявил об оптимизме по поводу урегулирования на Украине.

Фото и видео: YouTube / Face the Nation