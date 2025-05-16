Рубио: встреча Путина и Трампа — единственный шанс на решение конфликта

Встреча американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина — это единственный шанс на урегулирование регионального конфликта на Украине, однако дата, время и место такого контакта политиков на высшем уровне все еще не определены. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитической службы Вашингтона Марко Рубио сделал в интервью местным журналистам с телеканала Fox News.

Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку. Марко Рубио, госсекретарь США

Напомним, что в четверг, 15 мая, старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности Белого дома, заместитель помощника американского президента-республиканца Себастьян Горка заявил о том, что ожидает встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время. Вчера в Стамбуле должны были состояться первые за три года переговоры между Москвой и Киевом, однако мероприятие было перенесено на пятницу, 16 мая. Предположительно, встреча состоится там же, где и в 2022-м году, — в рабочем офисе администрации президента Турции Реджипа Тайипа Эрдогана во дворце Долмабахче.

Рубио высказался о позиции Трампа по урегулированию на Украине.

Фото и видео: YouTube / FOX News