Рубио высказался о позиции Трампа по урегулированию на Украине

В Госдепе прокомментировали ожидания от стамбульских переговоров между Россией и Украиной.

Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил, что президент-республиканец Дональд Трамп был предельно ясен в вопросе того, что он хочет добиться окончания регионального конфликта на Украине, поэтому открыт к любому механизму, который приведет к мирному урегулированию кризисной ситуации между Киевом и Москвой. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитической службы Вашингтона сделл перед западными и турецкими журналистами, выступая на полях неформальной рабочей встречи министров иностранных дела стран-членов НАТО. Мероприятие организовано в Анталье. Дополнительно Марко Рубио повторил тезис о том, что в разрешении конфликта нет военного решения, в связи с чем он должен завершиться дипломатическим путем.

Он открыт к любому механизму, который приведет... к миру... Мы хотим видеть прогресс. Какой бы механизм ни вырисовывался или какой бы процесс ни происходил - мы открыты к конструктивному диалогу и к тому, чтобы быть полезными. Марко Рубио, госсекретарь США

"Мы сделали все, что могли": Марко Рубио о сорвавшихся переговорах с Украиной.

Фото и видео: YouTube / GBNews