Рубио: у США заканчиваются возможности для новых санкций против России

Госдеп США призвал Европу активнее бороться с "теневым флотом России".

Америкаснкая администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе практически исчерпали возможности по введению новых антироссийских запретов и ограничений. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Марко Рубио во время общения с западными журналистами по завершению рабочей встречи, организованной между руководителями внешнеполитических ведомств стран-членов "Большой семерки" (G7). Иностранный чиновник находился в канадской провинции Онтарио. Высокопоставленный гость отметил, что в текущий момент власти из Вашингтона ввели рестрикции в отношении крупнейших российских нефтяных компаний. Согласно позиции Госдепа США, европейский регион должен принимать более активные меры против так называемого "теневого флота".

Осталось не так много возможностей для введения санкций с нашей стороны. <...> У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции... Не знаю, что еще нужно сделать. Марко Рубио, госсекретарь США

Рубио: США предстоит вынести суждение о том, стремится ли РФ к урегулированию.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News