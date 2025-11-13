В Госдепе США рассказали о том, что ВС РФ добиваются "некоторых успехов" в ДНР на поле боя.

Американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе предстоит вынести суждение о том, стремится ли Россия к мирному урегулированию украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Марко Рубио во время общения с западными журналистами по завершению рабочей встречи, организованной между руководителями внешнеполитических ведомств стран-членов "Большой семерки" (G7). Иностранный чиновник находился в канадской провинции Онтарио. Эксперт ответил таким образом на вопрос СМИ о том, считает ли Вашингтон, что Москва не стремится к миру с киевским режимом. По словам Марко Рубио, Белый дом может отталкиваться только от того, что лично наблюдает. Дипломат признал факт того, что Вооруженные силы России добиваются некоторых успехов на территории ДНР в рамках специальной военной операции.

На данный момент нам предстоит вынести это суждение. Они выступили с требованием, на которое Украина не может согласиться. Марко Рубио, госсекретарь США

Напомним, что советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил журналистам информационного агентства "ТАСС" о том, что российские войска зачистили от ВСУ 90 процентов территории Красноармейска. А 11 ноября в министерстве по обороне отметили, что боевые подразделения группировки войск "Запад" полностью освободили восточную часть Купянска от сил противника. В настоящее время там продолжается уничтожение окруженной группировки армии киевского режима.

