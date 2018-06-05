Рубио: США дали Венгрии отсрочку на год от санкций для закупки нефти и газа у РФ

В Госдепе указали на срок отсрочки, предоставленной властям из Будапешта.

США дали Будапешту годичную отсрочку от санкций для продолжения закупки нефти и газа у России. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Марко Рубио во время общения с западными журналистами по завершению рабочей встречи, организованной между руководителями внешнеполитических ведомств стран-членов "Большой семерки" (G7). Иностранный чиновник находился в канадской провинции Онтарио.

Что касается трубопроводов и поставки нефти и газа, речь идет об отсрочке на один год. Резкий отказ от энергоресурсов РФ был бы для экономики чрезмерно травматичным. <...> Потеря доступа к этим энергоресурсам была бы крайне дестабилизирующей для Венгрии. Марко Рубио, госсекретарь США

