Рубио: роль ЕС и НАТО в урегулировании на Украине еще предстоит обсудить

В Госдепе США уточнили вопрос о гарантиях безопасности.

Роль Европейского союза и Североатлантического альянса в мирном урегулировании регионального конфликта на Украине еще предстоит обсудить. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио в ходе брифинга с местными журналистами. Иностранный чиновник выступил перед СМИ по результатам рабочей встречи в Женеве с делегацией из киевского режима. Дипломат уточнил, что в отдельный трек власти из Вашингтона согласились выделить пункты, касающиеся евроинтеграции и НАТО. Однако еще в стадии обсуждения находятся гарантии безопасности. Марко Рубио заметил, что пока что не может в публичном пространстве обсуждать вопросы, над которыми еще ведется работа.

Это живой документ, он меняется каждый день. Есть вопросы, касающиеся, например, участия или роли ЕС и НАТО. Мы выделили их, потому что только что встретились с советниками по национальной безопасности из европейских стран. Мы должны обсудить с ними эти вопросы, поскольку они касаются их. Марко Рубио, руководитель Госдепа США

Рубио: США понимают красные линии обеих сторон по Украине.

