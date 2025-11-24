В Госдепе рассказали о том, что пока что за рамки обсуждений были вынесены несколько пунктов.

В американской администрации при резиденте-респуюбликанце Дональде Трампе власти хорошо понимают приоритеты и красные линии обеих сторон регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио в ходе брифинга с местными журналистами в Женеве. Иностранный чиновник выступил перед СМИ по результатам рабочей встречи с делегацией из киевского режима. Руководитель Госдепа США уточнил, что находит данные переговоры самыми продуктивными за все время организации подобных контактов. Однако пока что Вашингтон не может объявить о победе или завершении процесса, так как остается ряд вопросов, над которыми ведется работа.

Один из аспектов вовлеченности в этот процесс на протяжение 10 месяцев - это хорошее понимание приоритетов и красных линий, а также важных вопросов обеих сторон. Марко Рубио, руководитель Госдепа США

Напомним, что государственный секретарь США Марко Рубио не исключил возможности проведения нового контакта между американским президентом Дональдом Трампом и лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

Рубио: США разрабатывают мирные предложения с учетом позиций РФ и Украины.

Фото и видео: YouTube / Sky News Австралия