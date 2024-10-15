Рубио: США разрабатывают мирные предложения с учетом позиций РФ и Украины

В Госдепе напомнили о необходимости уступок в украинском конфликте.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе разрабатывает предложения по мирному урегулированию конфликта на украинской территории, учитывая позиции Москвы и Киева. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио в социальных сетях от 19 ноября. В Госдепартаменте США полагают, что обе стороны вооруженного противостояния должны пойти на уступки. Дипломат уточнил, что для достижения результата в переговорном процессе и чиновники с Банковой улицы, и Кремль должны пойти на определенные уступки. Для этого потребуется вести подробный обмен серьезными и реалистичными идеями.

Для достижения прочного мира нужно, чтобы обе стороны согласились на трудные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы разрабатываем и далее будем разрабатывать список потенциальных предложений по прекращению этой войны на основе информации от обеих сторон конфликта. Марко Рубио, госсекретарь США

