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Рубио: представитель США будет задействован в переговорах РФ и Украины в Стамбуле

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В Госдепе раскрыли рабочий график госсекретаря США в Турции.

Представитель американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе будет присутствовать на переговорах в Стамбуле между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитической службы Вашингтона Марко Рубио сделал в интервью журналистам, отвечая на вопросы СМИ из Антальи. Иностранный чиновник из Госдепа США заметил, что на пятницу, 16 мая у него запланирована рабочая встреча с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, а также украинскими делегатами.

Я встречусь с ними. Кто-то из нашей команды будет задействован в переговорах с Россией. Они направили группу более низкого уровня. Я надеюсь, что эти переговоры пройдут между Украиной и Россией в присутствии наших турецких коллег, а также какого-либо представителя или членов нашей команды.

Марко Рубио, госсекретарь США

Рубио уверен, что страны НАТО согласятся довести расходы на оборону до 5% от ВВП.

Фото и видео: YouTube /

Теги: госдеп, марко рубио, переговоры, стамбул
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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